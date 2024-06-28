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28 Haziran 2024 Cuma 10:39:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 10:39:00

Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın vefatıyla yaşadıklarını anlattı: Bunalıma girdim, 40 kilolara düştüm

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Cüneyt Arkın'ı kaybedeli 2 yıl oldu. Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır, yaşadıklarını "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim ama çok acı çekiyorum" sözleriyle dile getirdi. 55 yıllık bir geçmişleri olduğuna dikkat çeken Betül Cüreklibatır, ünlü sanatçının vefatının ardından bunalıma girdiğini ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, vefatının 2. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Usta aktörün eşi Betül Cüreklibatır, oyuncunun vefatının ardından yaşadıklarını anlattı.

Betül Cüreklibatır, Arkın'ı çok özlediğini belirterek, "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum" dedi.

CÜNEYT ARKIN VE BETÜL CÜREKLİBATIR'IN TANIŞMA HİKAYESİ

Cüneyt Arkın'la 55 yıllık bir geçmişleri olduğuna dikkat çeken Cüreklibatır, tanışma hikayelerini şöyle anlattı:

"Bir toplantıda tanışmıştık. Benim durgun biri olmam ve kimseyle ilgilenmemem onun hoşuna gitmişti. Onun en şöhretli zamanıydı. Benim onunla pek ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma, 'Neyiniz var sizin, neden bu kadar hüzünlüsünüz?' dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi."

"CÜNEYT'TEN BUNALIMA GİRDİM, TEDAVİ GÖRDÜM"

Arkın'ın vefatının ardından çok zor zamanlar geçirdiğinin altını çizen Cüreklibatır, "Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim, tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklarım beni de kaybetmesin" diye konuştu.

Etiketler : betül cüreklibatır cüneyt arkın vefat kilo bunalım
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