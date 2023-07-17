Betona çakıldı, korseyle yürüyor

Sevim Emre Gencebay, tekneden inerken dengesini kaybederek beton zemine düşen hayat arkadaşı Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Gencebay'ın korse takarak yürüdüğünü belirten Emre, "Çok büyük bir şey atlattı. Kötü sonuçlar da olabilirdi. Rabbime şükürler olsun ucuz atlattık. Çünkü tekneden betona kalçasının üzerine düştü. Çok büyük bir et ezilmesi var. Ben hayatımda böyle bir çürük görmedim. İnanın çok korkunç bir şey. Korse verdiler onunla yürüyor. Doktorlar 3 - 4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi" dedi.