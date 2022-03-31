Besteler Kayahan'a

Türk Pop Müziği'nin usta ismi Kayahan, ölümünün yedinci yılında, doğum gününde düzenlenen bir programla anıldı. Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın 'Cennete Besteler' adını verdiği gecede şarkıcılar, usta sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Sanatçının kızı Beste Açar, "Babam bu gece tam karşımızda olacak. Babamı çok özledim. Hani derler ya inanamıyorum. Sanki hep var. Hâlâ o duygu var. Her gün o varmış gibi geliyor. Her ölüm erken ama babam çok erken öldü" dedi.