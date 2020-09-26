Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Portekiz maçı öncesi Aslı Turanlı ile görüntülendi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile oyuncu Aslı Turanlı birlikteliği belgelendi. Çift, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Yalçın, Portekiz takımına 4-2 yenildiği maç öncesi sevgilisi Aslı Turanlı ile yemek yedi. Basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenen Yalçın ve Turanlı görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. Turanlı, taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın, kız arkadaşından sonra mekânın otopark kapısından çıktı.

