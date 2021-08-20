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20 Ağustos 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 13:00:00

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

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Erdal-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti. Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu'na yapım şirketlerinden teklifler gelmeye başladı.

Erdal-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti. Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu'na yapım şirketlerinden teklifler gelmeye başladı. Çocukluğu anne-babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen Beşikçioğlu, "Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede hem kamera arkasında gözlemliyorum. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim" dedi.

Etiketler : Erdal-Elvin Beşikçioğlu Derin Beşikçioğlu Fransa Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü
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