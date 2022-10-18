beş yıl sonra aşk yeniden

2015-2017 yıllarında birlikte olan ve 'Tuzak' dizisinde yeniden bir araya gelen oyuncular Rıza Kocaoğlu ve Eylül Su Sapan, aşklarına kaldıkları yerden devam kararı aldı.

Rıza Kocaoğlu ve Eylül Su Sapan, yıllar sonra yine bir araya geldi. İkili, başrolünde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın yer aldığı 'Tuzak' dizisinde buluştu. 2015-2017 yıllarında evliliğe giden ilişkilerini sonlandıran çift, aşklarına kaldığı yerden devam kararı aldı. İkili, önceki akşam Kanyon'da objektiflere yansıdı. Çift, Nurgül Yeşilçay'ın yeni filmi 'Kim Bu Aile'yi izledi. Kocaoğlu ve Sapan çıkışta bir mekana geçerek baş başa romantik bir yemek yedi. Neşeli oldukları görülen ikili, kendisini görüntüleyen habercilere, "İyi akşamlar" diyerek uzaklaştı. Kocaoğlu'nun Selin Işık ile ayrılmasının nedeni olarak Eylül Su Sapan olduğu iddia edilmişti. Işık'ın Kocaoğlu'nun 'Tuzak' dizisinde eski sevgilisiyle rol arkadaşı olmasını istemediği söyleniyordu.