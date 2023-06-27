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27 Haziran 2023 Salı 07:20:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 07:20:00

Beş kitap okuyarak hazırlandım

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'Bir kadın bütün dünyayı değiştirebilir' diyen Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını beyazperdeye aktarılıyor. Y

'Bir kadın bütün dünyayı değiştirebilir' diyen Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını beyazperdeye aktarılıyor. Yapımda Zübeyde Hanım'ı oynayacak olan Aslıhan Güner, role 5 kitap okuyarak hazırlandığını söyledi. Güner, "Oynadığım en anlamlı karakterlerin başında geliyor. Karaktere hazırlanırken Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatan 5 kitap okudum. İstikbal ve hürriyet uğruna tüm zorluklara göğüs gerip ülkemizin kurucusunu yetiştirmiş bir ana... Ne mutlu ki bana böylesine önemli bir karakter ile izleyici karşısında olacağım" dedi.


Etiketler : Beş kitap okuyarak hazırlandım Zübeyde Hanım Aslıhan Güner
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