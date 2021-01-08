Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular

Yazdan beri senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç ile birlikte olan Berrak Tüzünataç, erkek arkadaşıyla artık aynı hayatı paylaşmaya karar verdi. Ünlü isim, Ali Yörenç ile aynı evde yaşamaya başladı. Müstakbel kayınvalidesi Ece Yörenç ile arası iyi olan ve sık sık bir araya gelen Berrak Tüzünataç’n, Ali Yörenç ile aynı eve çıkması ‘evlilik yakın mı?’ şeklinde düşündürttü. Önceki gün Zorlu AVM’de kameralara yansıyan güzel oyuncu, yeni evi için alışveriş yaptığını söyledi. Berrak Tüzünataç, ‘’Yeni evim için alışveriş yapmaya geldim. Özellikle bu süreçte çok ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmamaya dikkat ediyorum" açıklamasında bulundu.

