"Her yerde oynarım"

Geçtiğimiz hafta sonu Emirgan'da bir mekanda İbrahim Kutluay ile sarmaş dolaş eğlendikleri iddia edilen Berrak Tüzünataç, yazılanları yalanladı. Yeni bir film çektiğini ve şimdilerde gelen projeleri değerlendirdiğini belirten oyuncu, "Dijital platform ya da ulusal kanal fark etmez. Önemli olan karaktere heyecanlanmak. Nerede denk gelirse orada oynarım'' dedi.