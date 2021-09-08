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08 Eylül 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 10:30:00

Berrak Tüzünataç: Her yerde oynarım

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Senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç'le ilişkilerini noktaladıktan sonra adı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile anılan oyuncu Berrak Tüzünataç, Kuruçeşme'de görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta sonu Emirgan'da bir mekanda İbrahim Kutluay ile sarmaş dolaş eğlendikleri iddia edilen Berrak Tüzünataç, yazılanları yalanladı. Yeni bir film çektiğini ve şimdilerde gelen projeleri değerlendirdiğini belirten oyuncu, "Dijital platform ya da ulusal kanal fark etmez. Önemli olan karaktere heyecanlanmak. Nerede denk gelirse orada oynarım'' dedi.

Etiketler : ece yörenç ali yörenç ibrahim kutluay berrak tüzünataç
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