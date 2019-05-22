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22 Mayıs 2019 15:16 | Çarşamba

Berke Han kimdir? Diriliş Ertuğrul Berke Han tarihteki önemi ne?

Berke Han kimdir? Diriliş Ertuğrul Berke Han tarihteki önemi ne? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm 2.fragmanı da yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm fragmanında beklenen oluyor ve Ertuğrul ile Berke Han görüşüyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm için heyecan dorukta. TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul yine izleyicisinin nefesini kesecek. Diriliş Ertuğrul dizisi tarihi karakterleri hatırlatmaya devam ediyor, bunlardan biri de Berke Han oldu. Tarihte Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad'ın kızı Melike Hatun ile evlenen Berke Han, Anadolu Selçuklu sarayına damat olmuştu. Berka Han hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da bu hafta yine heyecan dorukta. Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm 2.fragmanını da izleyenler Berke Han kimdir? Diriliş Ertuğrul Berke Han tarihteki önemi ne? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde yeni bir karakter olan Berke Han ortaya çıkıyor. Diriliş Ertuğrul dizisi tarihi karakterleri hatırlatmaya devam ediyor, bunlardan biri de Berke Han oluyor. Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölümde beklenen oluyor ve Ertuğrul ile Berke Han görüşüyor. Tarihte Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad'ın kızı Melike Hatun ile evlenen Berke Han hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Berka Han hakkında tüm merak edilenler...  

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZLE 

BERKA HAN KİMDİR? 
Berke Han, Altınordu Devleti'nin hanıdır. Moğollar'ın 1236-1242 arasındaki Doğu Avrupa seferlerinde Batu Han'ın kardeşi ve komutanıydı. 1240'lı yılların başında müslümanlığı kabul etti. Bu bağlamda, Moğol Devletleri içinde müslümanlaşan ilk hanedan Altınordu Hanedanı oldu. 1257 yılında Altınordu tahtına çıktı. 

Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad'ın kızı Melike Hatun ile evlenerek Anadolu Selçuklu sarayına damat oldu.

1259'da Litvanya ve Polonya'yı yenilgiye uğrattı ve topraklarını yağmaladı. 1265'te ise Bulgaristan ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun Trakya topraklarını yağmaladı ve bu devleti vergiye bağladı.

Saltanatı döneminde İran'a hakim olan bir diğer Moğol devleti İlhanlı İmparatorluğu ile çatışmaya başladı. İlhanlı hükümdarı Hülagü'nün 1258'de Bağdat'ı yerle bir ederek Halife'yi öldürmesi, Müslüman olan Berke'nin tepkisini çektiği gibi, Büyük Moğol Hanı Möngke'nin Azerbaycan'ı İlhanlılara vermiş olması da bir başka ihtilaf konusunu teşkil etti ve iki Moğol devleti arasında 1262 yılında sıcak çatışma başladı. 1263 yılında Kafkas Dağları'nın kuzeyine harekat düzenleyen İlhanlı Ordusu Berke'nin yeğeni Nogay Han komutasındaki Altınordu ordusu tarafından Terek Nehri yakınlarında hezimete uğratıldı.

Bu savaş Moğol devletleri arasındaki ilk askeri çatışma olduğu gibi, Büyük Moğol İmparatorluğu'ndaki ilk çatlağı da teşkil etti.

1266'da Berke Han ölürken, arkasında iç huzurunu sağlamış, Müslümanlaşmış ve barındırdığı yoğun Kıpçak nüfusu nedeniyle giderek Türkleşen bir imparatorluk bıraktı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BERKA HAN TARİHTEKİ ÖNEMİ NE?
Tarihe ilk müslüman Altın Orda hükümdarı olarak geçen Berke Han, İslâmiyet'i daha yeğenleri zamanında kabul etmiş ve Sertak Han ile de bu yüzden anlaşmazlığa düşmüştü. İslâmiyet'i kabulünde Şeyh Necmeddîn-i Kübrâ'nın halifelerinden Seyfeddin Bâharzî'nin büyük rolü olmuştu. Saray şehrinin kurulmasından sonra Türkistan'la ticarî münasebetler artmış ve bunun sonucu İslâmiyet süratle yayılmıştır. Cüzcânî ve Cüveynî'nin yazdıklarından anlaşıldığına göre Berke yasa ve şeriatı birlikte uygulamış, her iki sistemin ruhuna bütün samimiyetiyle bağlı kalmıştır. Kur'ân-ı Kerîm öğretmek üzere okullar açtırmış, Saray'da imam ve müezzinler bulundurmuş ve âlimleri himaye etmiştir.

Berke Han zamanında en parlak devrini yaşayan Altın Orda Moğolistan'daki büyük kağanlıktan ayrılmış ve tamamen bağımsız bir devlet olmuştur. Onun kendi adına sikke bastırması da bunu göstermektedir.

 

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