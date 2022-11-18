Popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve kızları Arya ve Zeynep'in hayatını değiştirdiğini söyledi. 'Özgür Aras'la Baş Başa' programına katılan şarkıcı, "Şuan çok daha sakin ve mantıklı bir adam oldum. Eskiden daha deli doluydum" dedi. Kızlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Berkay, "Sabah saat 08.30'da kalkıyorum. Çocuklarla kahvaltı yapıyorum. Okula ve parka götürüyorum. Birlikte oyunlar oynuyoruz" diye konuştu.