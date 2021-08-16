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16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:30:00

Berkay'dan ilk kez mütevazı jest!

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Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e hediye yağmuruna devam ediyor.

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e hediye yağmuruna devam ediyor. Son dönemde lüks yaşantıları ve çıktıkları pahalı tatillerle dikkat çeken Berkay, eşine yeni bir otomobil aldı. Şarkıcı, 700 bin lira değerinde son model Mini Cooper Countryman marka bir arabayı Özlem Ada Şahin'e hediye etti. Eşinin jesti karşısında mutluluktan havalara uçan Özlem Ada Şahin, kızları ile İstanbul sokaklarında yeni arabasının keyif sürüşünü yaptı.

ARTIK LÜKS HEDİYE YOK

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e hediye yağmuruna devam ediyor. Son dönemde lüks yaşantıları ve çıktıkları pahalı tatillerle dikkat çeken Berkay, eşine yeni bir otomobil aldı. Şarkıcı, 700 bin lira değerinde son model Mini Cooper Countryman marka bir arabayı Özlem Ada Şahin'e hediye etti. Eşinin jesti karşısında mutluluktan havalara uçan Özlem Ada Şahin, kızları ile İstanbul sokaklarında yeni arabası nın keyif sürüşünü yaptı.

Etiketler : Şarkıcı Berkay Özlem Ada Şahin hediye yağmuru
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