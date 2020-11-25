Arya'yı korumadılar

25 Kasım 2020 Çarşamba 15:31:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 07:29:00
Berkay ve Özlem Ada Şahin'in maske takarken kızları Arya'yı korumaması dikkat çekti
Popçu Berkay, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin çiftinin maskelerini takarken kızlarının kendini korumaması dikkatlerden kaçmadı. Berkay, şu sıralar dinlendiğini ve pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.