3 bölümlük dava

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava da Limon Film'in icra takibine itirazı üzerine takip durunca ünlü oyuncu Berk Oktay, bu defa 'itirazın iptali istemiyle dava açtı. Oyuncu, Limon Film'in 97, 98 ve 99. bölümlerin ücretlerini ödemediğini dilekçesinde belirtti. Neslihan KESKIN