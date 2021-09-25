3 bölümlük dava

25 Eylül 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 14:00:00
Berk Oktay'ın 3 bölümlük davası
Oyuncu Berk Oktay, 'Savaşçı' adlı dizideki 3 bölümlük alacağı için yapımcı Limon Film hakkında 135 bin liralık icra takibi başlattı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava da Limon Film'in icra takibine itirazı üzerine takip durunca ünlü oyuncu Berk Oktay, bu defa 'itirazın iptali istemiyle dava açtı. Oyuncu, Limon Film'in 97, 98 ve 99. bölümlerin ücretlerini ödemediğini dilekçesinde belirtti. Neslihan KESKIN