Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor! Mutfak giderleri bile listede...

Merve Şarapçıoğlu ile Berk Oktay arasındaki sular durulmuyor. İkili, boşandıktan sonra mal rejimi davasında karşı karşıya geldi. Oktay, mahkemeye verdiği 'Mal Rejimi Listesi'ne tatillerini, mutfak masraflarını, alınan hediyeleri, düğün giderlerini ve kendi masraflarını ekledi. 22 aylık mutfak giderini 330 bin TL, düğün masrafını 200 bin TL olarak gösteren Oktay'ın listesini gören Şarapçıoğlu da tepki gösterdi: ''Yangından mal kaçırma derdinde. Kendi uydurduğu rakamlar üzerinden beni kendisine 250 bin TL borçlu göstermiş!''