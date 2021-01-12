  • BIST
    1549.53
  • Dolar
    7,5010
  • Euro
    9,1210
  • Altın
    444,1420
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ekonomisi Kovid-19 salgınıyla sarsıldı
İstanbul hazır! Koronavirüs aşı odaları tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözlere skandal savunma
Ankara'ya yeni spor tesisi... Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Selman'dan PKK'ya skandal destek! Türkiye'yi hedef aldılar...
Azil süreci için ilk adım atıldı...
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, kar ve fırtına var...
Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi
Yıldız Tilbe'den WhatsApp'a tepki
Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir 5 yaşında
Gökçe Bahadır'ın partneri Metin Akdülger oldu
Filiz Taçbaş keçi sütüyle güzelleşiyor
Şarkıcı Bedük Londra'dan seslendi
Tövbeler Olsun dizisine katılan Çiğdem Tunç ekrana modayla dönüyor
Şevval Şahin'in Bali tarzı olay oldu!
Selami Şahin'den yarım asırlık saygı albümü
Aleyna Tilki'nin kelepçeli sahnesi annesini korkuttu
Dilara Aksüyek ve Onur Bay yasak tanımıyor!
Hande Yener'den doğum günü otizmli çocuklara hediye
Paketli ürünlerin etiketi okunmalı
Verem akciğer kanseri ile karıştırılabilir
Gece uyandıran tek taraflı ağrıya dikkat!
Pandemide cildi koruyan formüller
Yorgun mermi faillerini lazerle yakalıyorlar
12 Ocak 2021 Salı 07:09:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 15:34:00

Berk Oktay eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi

ABONE OL

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından evdeki su sebilinden gazeteliğe kadar her şeyi almakla suçlanan Berk Oktay, bu ithamlara sadece güldüğünü söyledi.

Berk Oktay, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Merve Şarapçıoğlu’nun, kendisi için sarf ettiği iddialara yanıt verdi. Eski eşi tarafından mutfaktaki su sebilinden, salondaki gazeteliğe ve kasadaki düğün takılarına kadar her şeyi almakla suçlanan oyuncu, bu iddialara güldüğünü söyledi. ‘Yasak Elma’ dizisinin setinden dönerken görüntülenen oyuncu, eski eşinin sözlerinin hatırlatılması üzerine ‘’ Zaten aklı selim olan herkes ne olduğunu görüyor. Ben bunlara sadece gülüp geçiyorum. Hayatımda çok şükür güzel gidiyor. Böyle bir dönemde güzel bir işim ve ilişkim var. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Gerekli hukuk işlemlerimi sürdürüyorum, devam eden davalar var. Bugüne kadar bütün davalarımı da kazandım. Bundan sonrakileri de adalet gerekli cevabı verecektir’’ dedi. 

Etiketler : Berk Oktay Berk Oktay eski eşi Merve Şarapçıoğlu magazin
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film

Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı

Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı
Gökçe Bahadır'dan nostaljik paylaşım! 'Bir tuhaf oldu içim'

Gökçe Bahadır'dan nostaljik paylaşım! 'Bir tuhaf oldu içim'
Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu

Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu
Zeynep Koçak'tan eski erkek arkadaşı Oğuzhan Koç sorusuna yanıt yok

Zeynep Koçak'tan eski erkek arkadaşı Oğuzhan Koç sorusuna yanıt yok
Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu

Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu
Simge Sağın'dan aylar sonra sevgilisi ile ilk poz

Simge Sağın'dan aylar sonra sevgilisi ile ilk poz
Serenay Sarıkaya'nın o eski halinden eser yok

Serenay Sarıkaya'nın o eski halinden eser yok
Balık adamlar aynı karede

Balık adamlar aynı karede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER