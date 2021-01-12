Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi

Berk Oktay, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Merve Şarapçıoğlu’nun, kendisi için sarf ettiği iddialara yanıt verdi. Eski eşi tarafından mutfaktaki su sebilinden, salondaki gazeteliğe ve kasadaki düğün takılarına kadar her şeyi almakla suçlanan oyuncu, bu iddialara güldüğünü söyledi. ‘Yasak Elma’ dizisinin setinden dönerken görüntülenen oyuncu, eski eşinin sözlerinin hatırlatılması üzerine ‘’ Zaten aklı selim olan herkes ne olduğunu görüyor. Ben bunlara sadece gülüp geçiyorum. Hayatımda çok şükür güzel gidiyor. Böyle bir dönemde güzel bir işim ve ilişkim var. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Gerekli hukuk işlemlerimi sürdürüyorum, devam eden davalar var. Bugüne kadar bütün davalarımı da kazandım. Bundan sonrakileri de adalet gerekli cevabı verecektir’’ dedi.

