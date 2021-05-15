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15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00:00

Berk evlenmek için sabırsız!

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Oyuncu Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy Etiler'de objektiflere takıldı. Habercilerle sohbet eden çift, evlilik planlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Oyuncu Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy Etiler'de objektiflere takıldı. Habercilerle sohbet eden çift, evlilik planlarıyla ilgili soruları yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Atiksoy, "Berk'e kalsa kalsa 'Hemen evlenelim' diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi çok istediğim için bekleme taraftarıyım" dedi.

Etiketler : Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy Etiler
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