Bergüzar Korel için artık kilo verme zamanı

Yaz aylarında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kilo verme baskısıyla dalga geçen Bergüzar Korel, “Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kilo ile vedalaşmaya karar verdim” dedi.

