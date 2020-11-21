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21 Kasım 2020 Cumartesi 17:14:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 17:14:00

Bergüzar Korel için artık kilo verme zamanı

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Geçen mart ayında ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getiren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarıyla vedalaşmaya karar verdi.

Yaz aylarında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kilo verme baskısıyla dalga geçen Bergüzar Korel, “Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kilo ile vedalaşmaya karar verdim” dedi. 

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