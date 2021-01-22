  • BIST
    1542.45
  • Dolar
    7,4126
  • Euro
    9,0363
  • Altın
    441,8330
İstanbul
9 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Esra Elönü; ödülünü Yasin Börü'ye ithaf etti
Başkan Erdoğan 2023 yılını işaret etti...
Milli fırkateyn 'İstanbul' denize indirildi...
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor
Başkan Erdoğan imzaladı...
Rus aşısının üretimi için anlaşma tamam
FETÖ okulunda taciz rezaleti
İyi Parti'den skandal Demirtaş çağrısı
National Interest dergisinden çok çarpıcı bir makale
Boris Johnson: Yeni tür virüs daha ölümcül
Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar
Sigara dumanı mesane kanseri nedeni
Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi
Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi
Soner Sarıkabadayı'nın yoğun telefon trafiği
Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı
Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı
Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!
Fazıl Say'ın kedilerine beğeni yağdı!
Başkan Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım
'Yıkık dökük teknede tatil yaptık'
22 Ocak 2021 Cuma 20:12:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 17:32:00

Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in sürprizinde yaşadığı hayal kırıklığını bakın nasıl anlattı! 'Yıkık dökük teknede tatil yaptık'

ABONE OL

Bergüzar Korel, yıllar önce eşi Halit Ergenç'in sürpriz yapıp çıkardığı tekne tatilinde yaşadığı hayal kırıklığını esprili bir dille anlattı.

Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali’ye hamile olduğu dönemde zor bir süreçten geçtiğini ve moralinin yerine gelmesi için Halit Ergenç’in böyle bir sürpriz yaptığını söyledi. Eşinin tatile sevdiği kız arkadaşlarını da çağırdığını belirten oyuncu Korel, tekneyi gördüklerinde büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti. Teknenin yıkık dökük olduğunu hatta lavabosunun dahi olmadığını söyleyen Korel, ranzaların ise yatılamayacak kadar küçük olduğundan bahsetti. Korel, tatil boyunca arkadaşlarıyla birlikte güvertede uyumak zorunda kaldıklarını belirtti. 

Etiketler : Bergüzar Korel Halit Ergenç oyuncu magazin
O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak

O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak
Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi

Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi
Kıbrıs Ada Kışı dizisi için karantina bitti set başladı

Kıbrıs Ada Kışı dizisi için karantina bitti set başladı
Eksi beş derecede klip

Eksi beş derecede klip
Berfu Yenenler: Bu görüntüden neden utanayım?

Berfu Yenenler: Bu görüntüden neden utanayım?
Online festivale 200 bin izleyici

Online festivale 200 bin izleyici
Okan Karacan nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor

Okan Karacan nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor
Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi

Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi
Aslı Omağ'dan sürpriz proje

Aslı Omağ'dan sürpriz proje

EN ÇOK OKUNAN HABERLER