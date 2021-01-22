'Yıkık dökük teknede tatil yaptık'

Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali’ye hamile olduğu dönemde zor bir süreçten geçtiğini ve moralinin yerine gelmesi için Halit Ergenç’in böyle bir sürpriz yaptığını söyledi. Eşinin tatile sevdiği kız arkadaşlarını da çağırdığını belirten oyuncu Korel, tekneyi gördüklerinde büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti. Teknenin yıkık dökük olduğunu hatta lavabosunun dahi olmadığını söyleyen Korel, ranzaların ise yatılamayacak kadar küçük olduğundan bahsetti. Korel, tatil boyunca arkadaşlarıyla birlikte güvertede uyumak zorunda kaldıklarını belirtti.