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12 Haziran 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 10:00:00

Bergen'i iznim olmadan çekemezler

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Eşi Bergen'in önce yüzüne kezzap atan, yıllar sonra da kendisi öldüren Halis Serbest, 'Bergen' filminin çekilmesine karşı çıktı.

Eşi Bergen'in önce yüzüne kezzap atan, yıllar sonra da kendisi öldüren Halis Serbest, 'Bergen' filminin çekilmesine karşı çıktı. Magazinkolik internet sitesine konuşan Serbest, film seti Türkiye'nin neresine kurulursa kurulsun kendi izni olmadan bu filme müsaade etmeyeceğini, anayasal haklarından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Geçmişte yaşanılan olayların hazin sonunun bedelini sadece Bergen ve kendisinin ödemediğini ailelerinde ödediğini, mahkemenin verdiği kararla cezasını çektiğini bundan sonra bu ağır bedeli çocuklarının sırtına yüklenmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.

Etiketler : Bergen Halis Serbest bergen fimi
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