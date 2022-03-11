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11 Mart 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 19:00:00

Bergen ve Nadire'ye Thelma&Louise benzetmesi

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Nergis Öztürk, Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde 'Nadire' karakterini canlandırdı.

Nergis Öztürk, Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde 'Nadire' karakterini canlandırdı. Bergen ve Nadire'nin arkadaşlığı hakkında Öztürk, "Bergen ve Nadire ikisi de yaptıkları iş sayesinde ayakta duruyor. Biri şarkı söylerken, diğeri de dans ederken mutlu. Başka bir hikaye olsaydı ikisi de Thelma & Louise olurdu" dedi.

Etiketler : Bergen ve Nadir Nergis Öztürk Bergen
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