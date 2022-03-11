Bergen ve Nadire'ye Thelma&Louise benzetmesi

Nergis Öztürk, Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde 'Nadire' karakterini canlandırdı. Bergen ve Nadire'nin arkadaşlığı hakkında Öztürk, "Bergen ve Nadire ikisi de yaptıkları iş sayesinde ayakta duruyor. Biri şarkı söylerken, diğeri de dans ederken mutlu. Başka bir hikaye olsaydı ikisi de Thelma & Louise olurdu" dedi.

