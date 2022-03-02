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02 Mart 2022 Çarşamba 23:18:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 23:21:00

Bergen filminin galası yapıldı

Kaynak: AA

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Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası Maslak Uniq'te gerçekleştirildi.

Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek "Bu filmi canla başla yaptık. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi de bizim filmimiz olmaktan çıkacak ve herkesin filmi olacak. İzleyicilerin ne düşüneceğini çok merak ediyorum. Hakikaten gönlümüzü koyduk." dedi.

Abdullah, filmde aslında Bergen'i "acıların kadını" olarak göstermekten öte genç bir kadının hayat ve müzik yolculuğunu, hayallerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Erdal Beşikçioğlu da filmde seyircilerin bir kadının varoluş hikayesini göreceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden benim için çok değerliydi. Bergen gibi bir karakterin Farah'la beraber tekrar hayata dönmesi, tekrar onu anımsatmak, yaptığı eserleri izleyicilerle, dinleyicilerle buluşturmak çok önemliydi benim için. Çünkü Bergen dediğimiz insan aslında kendi içerisinde bir akademisyen. Yani arabeskle, klasik müziği birbirine harmanlayan ki, Farah da bunu başlangıçtan son anına kadar tarihsel olarak o kadar güzel anlattık ki filmde, yani daha sonra baktığımda benim için keyifli bir iş oldu."

Filmin yönetmenlerinden Caner Alper de "Bergen" ile 3. uzun metraj filmlerini çektiklerini aktararak, "'Zenne' ve 'Çekmeceler'den sonra 'Bergen'in senaryosu çok büyük paralellikler içeriyordu. Ben senaryoyu okur okumaz çok etkilendim. O gece uyuyamadım. Bu hikayenin mutlaka sinemada anlatılması ve bir klasik olması gerektiğine inandık. Uzun bir yapım süreciydi ve meşakkatliydi. Çıkan sonuçtan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mehmet Binay da "Bu filmin sanatı, ideallerini ve geleceğini eline almak isteyen gençlerin filmi olacağını düşünüyorum. Çünkü Bergen böyle bir kadın ve bizim böyle kadınlara ihtiyacımız var. Onları korumamız, gözaltına tutmamız ve yaşamalarını sağlamamız lazım. Filmi bunun için yaptık." diye konuştu.

Oyuncu Tilbe Saran ise filmde Bergen'in annesini canlandırdığını ve karakterin çok güçlü olduğuna dikkati çekerek, Bergen'in de gücünü annesinden aldığını kaydetti.

Bergen gibi kadınların hikayelerinin daha çok anlatılması gerektiğini vurgulayan Saran, "Hiçbirimizin korunmaya ihtiyacı yok. Sadece görünmeye ihtiyacı var. Bergen filmi inşallah buna vesile olur diye düşünüyorum. Güçlü kadınların sinemada ve televizyonda daha fazla temsili olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiği "Bergen", 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı film, müzik tarihine geçen sesi ve konservatuvardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla tanınan ve acıların kadını olarak bilinen şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alıyor.

Etiketler : bergen film gala
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