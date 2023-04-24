‘Bergen' ekibine sahtecilik davası

'Acıların kadını' olarak bilinen şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan 'Bergen' filmi mahkemelik oldu. Yazar Sema Kaygusuz ile senarist Yıldız Bayazıt'ın iddiasına göre, yapımcı Mine Şengöz ile Orkestra Yapım, 'Bergen'in senaristi olmadığı halde kendilerini 'senaryo ve diyalog yazarı' olarak tanıtarak, sözleşmeleri kendi kendilerine imzalayıp 'özel belgede sahtecilik' suçu işledi. Kaygusuz ile Bayazıt, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak mali ve manevi haklarının ihlal ettiğini belirtti. Neslihan KESKİN

