  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,2364
  • Euro
    10,0327
  • Altın
    484,7880
İstanbul
10 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den NATO'ya önemli katkı! Mehmetçik göreve hazır
PKK'ya darbe! MİT tespit etti, TSK vurdu
Bu hayat için minnetarım
Berfu, Fahriye'yi solladı
WhatsApp yine geri adım attı
İkinci el araç fiyatları yükselebilir
Akkuyu NGS'den anlamlı jest! Türkiye'ye armağan ettiler
Bakan Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
Bella Hadid: İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı var
"AB güçlü bir Türkiye'yle daha güçlü olacak"
Kontrolden çıkan Çin'in roketi Hint Okyanusu'na düştü
İngiltere'den flaş kripto uyarısı!
Bir buçuk yıl sonra deniz!
Benim sözüm Hülya'ya değil!
Askerler için şarkı
Ayrılık hikayesi Savcı'dan
Kalbi kırılanlara seslendi
İstanbul onlara kaldı
Pijamalardan kurtulma mutluluğu
Şeyma Subaşı jetine kavuştu
Kankalar Kırklareli'nde kapandı
Sızıntılar ortaya çıktı: iPhone 13 seri üretime başlıyor!
Mültecilere yapılanlar bu kadarına da pes dedirtti!
09 Mayıs 2021 Pazar 15:03:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 15:03:00

Berfu, Fahriye'yi solladı

ABONE OL

'Kızlarsoruyor' adlı internet sitesi yaklaşan Anneler Günü öncesinde Yılın Sembol Annesi anketini düzenledi.

'Kızlarsoruyor' adlı internet sitesi yaklaşan Anneler Günü öncesinde Yılın Sembol Annesi anketini düzenledi. Oyların yüzde 26'sıyla Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, yılın sembol annesi seçildi. Berfu'yu sırasıyla, Fahriye Evcen, Hazal Kaya, Seda Bakan ve Sinem Kobal gibi ünlü isimler takip etti.


Etiketler : anneler günü eser yenenler berfu yenenler fahriye evcen hazalkaya seda bakan sinem kobal
'Son yaz'a virüs molası

'Son yaz'a virüs molası
Sessizlik neyin işareti?

Sessizlik neyin işareti?
Çatalca'da iki günde yeni klip

Çatalca'da iki günde yeni klip
Albüm öncesi sıngle

Albüm öncesi sıngle
Biricik'e Kanada'dan övgü

Biricik'e Kanada'dan övgü
Sinemaya dönüş ÖYKÜSÜ

Sinemaya dönüş ÖYKÜSÜ
Sektöre kırgın değilim

Sektöre kırgın değilim
Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı

Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı
Virüsü atlattılar denize koştular

Virüsü atlattılar denize koştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER