Berfu, Fahriye'yi solladı

'Kızlarsoruyor' adlı internet sitesi yaklaşan Anneler Günü öncesinde Yılın Sembol Annesi anketini düzenledi. Oyların yüzde 26'sıyla Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, yılın sembol annesi seçildi. Berfu'yu sırasıyla, Fahriye Evcen, Hazal Kaya, Seda Bakan ve Sinem Kobal gibi ünlü isimler takip etti.





