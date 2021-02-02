Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu

Beren Saat, ‘’ Yıllar önce bu gece Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez, gelip beni alıp, Kenan ile ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye, 'Aykut'un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy’’ yazdı.