02 Şubat 2021 Salı 23:37:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 09:02:00
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu
Oyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Belçim Bilgin'in doğum gününde tanıştığı Kenan Doğulu ile 9. yıldönümünü yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Beren Saat, ‘’ Yıllar önce bu gece Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez, gelip beni alıp, Kenan ile ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye, 'Aykut'un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy’’ yazdı.