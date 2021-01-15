Bensu Soral'dan samimi açıklama: Eşim beni her türlü beğenir

Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Bensu Soral, pandemi sürecini evde spor yaparak geçirdiğini söyledi. Fit vücuduyla beğenilen oyuncu, kilo durumlarını takmadığını anlattı. Uzun zamandır tartılmadığını hatta kilosunu dahi bilmediğinin altını çizen Bensu Soral, kilolu olsa da eşi Hakan Baş’ın kendisini beğeneceğini söyledi. Genç oyuncu, ''İnanın kilomu bilmiyorum. Ama eşim kilo alsam da beni beğenir. Yani bana öyle diyor'' diyerek birbirlerinin dış görünüşlerine saygı gösterdiklerini gözler önüne serdi. Oyuncu, çocuk soruları karşısında “Çocukları çok seviyorum. Ama şu an çocuk düşünmüyoruz” cevabını verdi.