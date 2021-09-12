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12 Eylül 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 17:30:00

Bensu Soral'dan radikal karar! Kariyeri ön planda olacak

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Başrolünde yer aldığı ekranlara 8'nci bölümde veda eden 'Cam Tavanlar' dizisinden sonra Bensu Soral radikal karar aldı.

İş insanı Hakan Baş'la üç yıllık evliliklerinde hassas bir süreç içerisinde olan oyuncu, gelen projelerde ince eleyip sık dokuyacak. Kariyerini ön plana çıkarmaya odaklandığını söyleyen Bensu Soral, yapım şirketlerinden gelen teklifleri tek tek değerlendirdiğini dile getirdi.

Etiketler : hakan baş bensu soral oyuncu magazin
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