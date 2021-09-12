Kariyeri ön planda olacak

İş insanı Hakan Baş'la üç yıllık evliliklerinde hassas bir süreç içerisinde olan oyuncu, gelen projelerde ince eleyip sık dokuyacak. Kariyerini ön plana çıkarmaya odaklandığını söyleyen Bensu Soral, yapım şirketlerinden gelen teklifleri tek tek değerlendirdiğini dile getirdi.