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10 Ekim 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 09:30:00

Bensu görmesin

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Bensu Soral'la boşanma kararı aldıkları iddia edilen Hakan Baş, önceki gece Nişantaşı'nda Edis'in asistanı Simge İnce'yle yakalandı.

Bensu Soral'la boşanma kararı aldıkları iddia edilen Hakan Baş, önceki gece Nişantaşı'nda Edis'in asistanı Simge İnce'yle yakalandı.

Geçtiğimiz haftalarda "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" diyen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin evliliklerinde yaşadıkları sorun nedeniyle boşanma kararı aldıkları söylendi. Bir süredir evlerini ayırarak ayrı ayrı yaşan çiften Hakan Baş'ın adı fenomen Mina Ceran'la anılmıştı. Haberleri yalanlayan Baş, önceki gece popçu Edis'in asistanı Simge İnce'yle objektiflere yansıdı. Geç saatlerde Nişantaşı'nda araç içinde görüntülenen ikili, gazetecileri fark edince birden gaza basarak uzaklaşmak istedi. Görüntü vermekten kaçamayan Baş ve İnce çareyi açıklama yapmakta buldu. Hakan Baş, "Arkadaşlar yanlış olmasın hanımefendi ile öyle düşündüğünüz gibi bir şey yok aramızda arkadaşlarımızla bir yere katıldık" dedi.

Etiketler : Hakan Baş Simge İnce Bensu Soral
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