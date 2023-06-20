En son TRT'nin "Barbaros Hayreddin Sultan'ın Fermanı" dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, estetiklerini açıkladı. Bir Youtube programına katılan oyuncu kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Yüzüne yaptırdığı operasyonları tek tek açıklayan 24 yaşındaki Döngel, "Çene, yanak ve dudak dolgum var. Biraz da botoks yaptırdım. Ben benlikten çıkmışım aslında" diyerek kahkaha attı. Döngel, bir dönem 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin'in en zor anında yardım eli uzattığını söyledi. Cezaevindeki babasıyla velayeti için mahkemelik olan oyuncu, yardımına Bürsin'in koştuğunu belirtti. Döngel, "Kerem benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. O zamanlarda benim yanımda olup bize ağabeylik yaptı. Bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isimdir. Benim ağabeyimdir, çok seviyorum onu" diye konuştu.

