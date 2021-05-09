Benim sözüm Hülya'ya değil!

Oyuncu Nilgün Belgün, Hülya Avşar'ın 'Masumiyet'in bir sahnesinde tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasına Twitter'dan "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" göndermesinde bulunmuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, "Hülya benim çok sevdiğim bir kadın özellikle ona söylemedim, oyunculuk adına söyledim. Baktım ki başka yere gidecek sildim'' açıklamasını yaptı.

