Rap müziğin sevilen ismi Sefo önceki gün Nişantaşı City's'te objektiflere yansıdı. Son zamanlarda şarkı sözlerindeki kelimeler nedeniyle eleştirilen rap müzikte kendisini sadece çocukların dinlediği eleştirilerine katılmadığını söyleyen, Sefo, "Üç aylık bebeğin videosu var; benim şarkımla dans ediyor. Bakıyorum bir konser çıkışı bir teyze geliyor. Tam olarak net bir aralık veremiyorum. Şimdi beni dinleyen çocuklar büyüyecek, onlarda iz bırakmış olmak güzel olacak" dedi. Sefo, geçtiğimiz günlerde arasının açık olduğu meslektaşı Çakal lakaplı (Emirhan Çakal) ile kavga ettikleri iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kavga ve tartışma ortamlarının içinde bulunmak istemem. Öyle bir insanda değilim. O gün başka arkadaşlar arasında öyle bir tartışma yaşandı. Benim kimseyle sıkıntım yok" dedi.

