Benim için çalışmak ibadet

Ebru Yaşar, KKTC'de Chamada Prestige Hotel'de sevenleriyle buluştu. Yaşar, sahne performansı ve repertuvarıyla dinleyicilerini mest etti. Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle göz dolduran Yaşar, dünden bugüne kadar olan şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi. Bu yıl en çok çalışan sanatçılar arasında yer alan Yaşar, "Çok konser verdik. Ama çalışmak ibadet gibi benim için. İnsanlara olan sorumluluğumu aileme, sanatıma ve işime olan sorumluluğumu yerine getiriyorum. O yüzden benim için çok kıymetli" dedi.