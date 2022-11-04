Beni rock yıldızı gibi hissettirin

Rockçı Teoman Harbiye Açıkhava'da 2 gün üst üstte sevenleriyle bir araya geldi. Teoman, sahnedeki performansı ve stiliyle dikkat çekti. Rockçı, 'Gönülçelen' şarkısında kendisine ilham olan David Salinger imzalı 'Çavdar Tarlasında Çocuklar' kitabından bir sayfa okuduktan sonra seyircilerine attı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Teoman, kendisini dinleyenlere "Ayağa kalkın da kendimizi rock star gibi hissedelim" diyerek unutulmaz bir gece yaşattı.