Beni görünce dertleniyorlar

Ticarete atılarak kozmetik markası kuran sanatçı Gülben Ergen önceki gün, BeautyEurasia fuarına katıldı. Yeni bir duygusal şarkı hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Ergen, "Beni görünce insanlar dertleniyor artık. Slow şarkılar çok risksiz bir şekilde tutuyor artık bende. Elimde birçok şarkı var ama şarkıların demlenip zamanı geldiğinde çıkması taraftarıyım" dedi.