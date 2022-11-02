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02 Kasım 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 13:00:00

Benden nefret eden çok insan var

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Popçu İrem Derici, özel hayatı hakkında konuştu. 'Özgür Aras'la Baş Başa' programına katılan şarkıcı, "Benden uzak olsun. Artık tarif edecek halim de kalmadı. Aşk ince hastalık" dedi.

Popçu İrem Derici, özel hayatı hakkında konuştu. 'Özgür Aras'la Baş Başa' programına katılan şarkıcı, "Benden uzak olsun. Artık tarif edecek halim de kalmadı. Aşk ince hastalık" dedi. Yıllar önce bir röportajında 'Nefret olmazsa starlık olmaz' diyen popçu, hâlâ aynı fikirde olduğunu söyledi. Derici, "Hâlâ beni anlamayan çok insan var. Hâlâ benden nefret eden çok insan var. Bana âşık olan arttıkça nefret eden de artıyor. Herkes beni sevecek diye korkuyorum" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Benden nefret eden çok insan var Popçu İrem Derici Özgür Aras
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