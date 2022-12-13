"Benden daha çok esprililer"

Cem Yılmaz, 39. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı. Yılmaz, bir roman veya öykü kitabı değil, çektiği filmlerin senaryo kitaplarını imzaladığını söyledi. Film senaryolarının kaybolup gitmemesi için senaryolarını kitap haline getirdiğini belirten Yılmaz, "Film senaryosunu merak eden, 'Ne formda bir şeydir, nasıldır bir filmin senaryosu, nasıl yazılıyor?' diye merak edenler olur diye senaryolarımı böyle kitaplaştırmıştım'' dedi. İmza için gelenlerin ilgisinden ve yaptıkları esprilerden memnun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Her zaman sokak, zaten profesyonel komedyenlerden daha ileridir, ben ona inanırım. Benden daha çok esprili oldukları aşikar" dedi.