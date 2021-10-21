Bence güzelim

Yıldız Tilbe Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, 'Delikanlım', 'El Adamı', 'Vazgeçtim', 'Aşk Laftan Anlamaz ki' ve 'Çat Kapı' gibi sevilen parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Tilbe, romantik şarkılarıyla duygusal anlar yaşattı. Sevenleri için özenle hazırlandığını söyleyen Tilbe, "Kendini nasıl düzelteceksin diye bazen uzun uzun aynaya bakıyorum. Ama her şey sizin için. Bence güzel görünüyorum" dedi.