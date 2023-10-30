İpek Tuzcuoğlu ve İlhan Şen, Yozgat'ta izdiham yaşattı. 2.Uluslararası Yozgat Film Festivali kapsamında jüri üyesi olan İpek Tuzcuoğlu ve konuk oyuncu olarak yer alan İlhan Şen, Yozgat Bozok Üniversitesinin öğrencileriyle buluştu. Soru cevap şeklinde yapılan söyleşi de İpek Tuzcuoğlu, ''Oyuncu hayal, siyasetçi güven satmalı'' dedi. En beğendiği oyuncuları sıralayan Tuzcuoğlu, ''Vahide Perçin, Nazan Kesal ve İpek Bilgin'i çok beğenirim. Gençlerde ise ben Serenay'cıyım (Sarıkaya)'' demesi herkesi gülümsetti.