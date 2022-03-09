09 Mart 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 14:00:00
Ben sanatımı icra ederim
Doğuş, yeni teklisi 'Geçmicek'i kliplendirdi. Çekimlerde popçu, kaptan kıyafeti giydi.
Doğuş, yeni teklisi 'Geçmicek'i kliplendirdi. Çekimlerde popçu, kaptan kıyafeti giydi. 'Geçmicek' adlı şarkısıyla Tarkan'a atıfta bulunduğu söylentilerine Doğuş, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle. Herkes kendi işine baksın" dedi.