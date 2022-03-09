Doğuş, yeni teklisi 'Geçmicek'i kliplendirdi. Çekimlerde popçu, kaptan kıyafeti giydi. 'Geçmicek' adlı şarkısıyla Tarkan'a atıfta bulunduğu söylentilerine Doğuş, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle. Herkes kendi işine baksın" dedi.