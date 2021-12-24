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24 Aralık 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 10:30:00

Ben Safiye değilim

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'Masumlar Apartmanı' dizisinde titizlik hastası Safiye'yi oynayan Ezgi Mola, sert sahnelerden çok etkilendiğini ancak kısa sürede rolün etkisinden çıktığını belirtti.

'Masumlar Apartmanı' dizisinde titizlik hastası Safiye'yi oynayan Ezgi Mola, sert sahnelerden çok etkilendiğini ancak kısa sürede rolün etkisinden çıktığını belirtti.

TRT 1'in iddialı dizisi 'Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, rolü hakkında konuştu. Obsesif kompulsif bozukluk hastası bir karakteri canlandıran Mola, sette sert sahnelerden etkilendiğini söyledi. Elele dergisine konuşan Mola, Kısa sürede rolünün etkisinden kurtulduğunu ifade etti. Safiye'nin umutsuzlukları, agresiflikleri hep takdir edilme eksikliğinden, sevildiğini hissedememekten geldiğini belirten Mola, ''Uğursuz olduğuna küçücük yaşında o kadar inanmış ki etrafında olabilecek her çeşit olumsuzluğun sebebinin kendisi olduğuna inanıyor. Çok üzücü bir şey bu, başa çıkabilmesi çok zor bir durum. Hele ki farkında da değilseniz. Tabii ki çok sert sahnelerde ben de etkilenebiliyorum bazen; fakat ben Safiye değilim, o oynadığım, yaşattığım bir karakter. Bir noktada o ruh halinden de çıkmam gerektiğini fark edip kendime geliyorum hemen" dedi.

Etiketler : Ben Safiye değilim Masumlar Apartmanı zgi Mola
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