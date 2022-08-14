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14 Ağustos 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 11:30:00

Ben sadece eleştirimi yaptım

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Müzisyen Gökhan Türkmen, Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi.

Müzisyen Gökhan Türkmen, Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Türkmen, konserinde sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde Selda Bağcan'ın sahnesine Aleyna Tilki'yi çıkarmasına, "Güzel reklam" ifadelerini kullanan Türkmen gelen eleştiri karşısında, "Ben onu bireysel olarak kendi kişisel hesabımdan kimseyi kırmadan, rencide etmeden yazdım. Çok büyütülecek bir durum yok aslında. Ben sadece eleştirimi yaptım" dedi.

Etiketler : Müzisyen Gökhan Türkmen VKuruçeşme Açıkhava Selda Bağcan
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