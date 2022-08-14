Müzisyen Gökhan Türkmen, Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Türkmen, konserinde sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde Selda Bağcan'ın sahnesine Aleyna Tilki'yi çıkarmasına, "Güzel reklam" ifadelerini kullanan Türkmen gelen eleştiri karşısında, "Ben onu bireysel olarak kendi kişisel hesabımdan kimseyi kırmadan, rencide etmeden yazdım. Çok büyütülecek bir durum yok aslında. Ben sadece eleştirimi yaptım" dedi.