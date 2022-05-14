Ben onun şarkılarını severim

Genç şarkıcı Ece Mumay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Tek başına sahilde dolaşan Mumay, habercilerin sorularını yanıtladı. Yeni teklisi 'Cataleya'yı müzikseverlerin beğenisine sunan Mumay, geçtiğimiz günlerde Gökhan Türkmen, bir röportajda, "Müzik dinlemeyi protesto edeceğiniz kadar kötü bir şarkı var mı?" sorusuna, "Ece Mumay'ın Peri şarkısı" yanıtını vermişti. Konuyla ilgili sorular karşısında Mumay, "Herkesin kendi fikri tabii ki. Ben Gökhan Türkmen'in şarkılarını severim. Daha çocukken söyler paylaşırdım, o dönemden beri dinliyorum. Bir sonraki şarkıyı onun da beğenmesi için ekstra çalışacağız" diyerek cevap verdi.