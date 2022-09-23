Ben kolay kolay vazgeçmem

Müzisyen Ersay Üner, yeni teklisi 'Vazgeçtim'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Üner, teklisinin söz, müzik ve düzenlemesini kendi yaptı. Şarkısı hakkında Üner, "İlişkisi için elinden geleni yapmış ama karşılığını alamayınca pes etmiş ve kendi yolunu seçmiş biri anlatılıyor" dedi. Kendisinin kolay pes eden biri olmadığını söyleyen müzisyen, "Ben kolay vazgeçmem. Elimden geleni yaparım sabırla beklerim'' dedi.