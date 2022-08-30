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30 Ağustos 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 09:30:00

ben elimi kimseye öptürmem

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İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada olay yerine koşan, mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında konuştu: "Artist artist geldi, numarasını yaptı gitti."

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada olay yerine koşan, mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında konuştu: "Artist artist geldi, numarasını yaptı gitti."

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasında yaşanan tartışmada sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta Bodrum'da trafik kazası geçiren Tatlıses'in yanına ilk gelen isimlerden biri oğlu Ahmet Tatlı olmuştu. Birbirlerine sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan baba-oğulun barıştıkları iddia edilmişti. Yaşanan olaylar sonrası İbrahim Tatlıses açıklamalarda bulundu. Oğlu Ahmet Tatlı'yla barışmadıklarını söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben elimi öptürmem kimseye. Barış olmadı. Gece neredeydi? Neden gelmedi programa... Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Orada yoktu. Hâlâ barış diyor. Artist artist geldi, numarasını yaptı gitti." Ahmet Tatlı, kaza sonrası hastane önünde habercilere, "Bu bir kazadır, sonuçta gidilecektir. Tehlikeli de olsa aracın içine kadar girdim. İnsan burası kalptir, bir şekilde girersin. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah kendisine" açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler : ben elimi kimseye öptürmem İbrahim Tatlıses Ahmet Tatlıses
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