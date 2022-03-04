Ben değil onlar terketti

'Maske Kimsin Sen' programında yer aldığı Kubilay Aka ile el ele görüntülenen Aslı Bekiroğlu, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Oyuncu, 'El ele değildik, kol kolaydık' diyerek hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Bekiroğlu, gece kulübünde karşılaştığı eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz'ı görünce mekanı terk ettiği yönündeki iddialara ise "Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim onlara da mutluluklar dilerim" açıklamasını yaptı.