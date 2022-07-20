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20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:00:00

Ben de dayak yedim

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Ferhat Göçer, Kerkisolfej'in düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.

Ferhat Göçer, Kerkisolfej'in düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Konser boyunca sevenleriyle sohbet eden Göçer, hayranlarından gelen "Sağlıkçılara uzanan eller kırılsın" tepkilerine karşı "Ben de zamanında çok dayak yedim. O günleri tabi ki unutamam. Sağlık sistemindeki güvenlik problemlerini en kısa sürede çözümleyerek hem hasta hem hekim açısından idari hizmetleri en üst kaliteye çıkartmak gerekiyor'' dedi.

Etiketler : Ben de dayak yedim Ferhat Göçer Kerkisolfej
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