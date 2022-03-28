Ben bir markayım

Aleyna Tilki, Londra'da düzenlenen Marbius filminin galasına katıldı. Şarkıcı, galada beyaz bir büstiyer ve düşük bel kot pantolon giydi. Şarkıcının kıyafeti çoğu kişi tarafından çok basit bulunarak beğenilmedi. Bazı kullanıcılar "Galada sokakta kliplerde hep aynı tarz giyiniyorsun" gibi yorumlar yaptı. Tilki, tepkilere Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. "Ben stylingin kendisiyim" diye belirten şarkıcı, "Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden daha güzelim. Her zaman bir markaya ya da özel bir stylinge ihtiyacım yok. Ben zaten markanın ve stylingin kendisiyim" dedi.