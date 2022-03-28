VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Onay verilirse
Baharın müjdecisi
Yabancı konuklardan yoğun ilgi
At kuyruklu Sibel
Işıl ışıl sarışın
Ben bir markayım
Batman'da izdiham
Tarkan tatil sezonunu açtı
Gençlerdeki öfke depresyon habercisi
Baharda fit ve zinde olmanın 10 yolu
Vnin kansere iyi geldiğinin kanıtı yok
Kovid-19 sonrası solunum terapisi nefes aldırıyor
Sağanak yağmur geliyor
İşte 27 Mart 2022 koronavirüs tablosu
Müzakereler için kritik karar
Katar'da 'Rusya-Ukrayna savaşı' toplantısı
Pençe Şimşek bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Ramazan ayı erzak kolileri satışta
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
Almanya'da Türkleri rencide eden ödev!
SGK'nin kreş desteği 18 bin çalışan annenin yüzünü güldürdü
Ukrayna'nın yetim çocuklarına Türkiye'nin kapısı 'First Lady' diplomasisiyle açıldı
63 yıllık süreç!
Macron'dan Biden'a uyarı
28 Mart 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 07:37:00

Ben bir markayım

ABONE OL

Aleyna Tilki, Londra'da düzenlenen Marbius filminin galasına katıldı. Şarkıcı, galada beyaz bir büstiyer ve düşük bel kot pantolon giydi.

Aleyna Tilki, Londra'da düzenlenen Marbius filminin galasına katıldı. Şarkıcı, galada beyaz bir büstiyer ve düşük bel kot pantolon giydi. Şarkıcının kıyafeti çoğu kişi tarafından çok basit bulunarak beğenilmedi. Bazı kullanıcılar "Galada sokakta kliplerde hep aynı tarz giyiniyorsun" gibi yorumlar yaptı. Tilki, tepkilere Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. "Ben stylingin kendisiyim" diye belirten şarkıcı, "Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden daha güzelim. Her zaman bir markaya ya da özel bir stylinge ihtiyacım yok. Ben zaten markanın ve stylingin kendisiyim" dedi.

Etiketler : Ben bir markayım Aleyna Tilki Londra
Ortaya çıktı

Ortaya çıktı
Aslı'ya kardeş uyarısı

Aslı'ya kardeş uyarısı
Kızım istedi söyledim

Kızım istedi söyledim
Dondurmadan 2 milyon lira kazandı

Dondurmadan 2 milyon lira kazandı
Eski Burcu dönüyor

Eski Burcu dönüyor
‘Süslü Korkuluk' krizleri atlattı

‘Süslü Korkuluk' krizleri atlattı
İcra takibinden Mutlu!

İcra takibinden Mutlu!
Şampiyonlar yetiştirecek

Şampiyonlar yetiştirecek
Şaşırtan özel hayat açıklaması

Şaşırtan özel hayat açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER