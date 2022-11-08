Ben bilmem çiftçi bilir!

Oyuncu İlker Ayrık, çiftlik hayatına geçti. Oyuncu eşi Sanem Bağcı Ayrık ile birlikte Beykoz'da 15 dönümlük çiftliğinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

'Ben Bilmem Eşim Bilir' adlı yarışma programı sunan oyuncu İlker Ayrık, çiftçi oldu. Oyuncu, eşi Sanem Bağcı Ayrık ile Beykoz İshaklı Köyü'nde 15 dönümlük çiftlik kurdu. Oyuncu, 'Rita Çiftlik' adını verdiği projesinde sürdürebilir tarım ile üretilen taze ürünleri çiftlikten sofraya taşıyor. Oyuncu tarımın yanı sıra hayvancılıkta yapıyor. Doğa ile iç içe olan çiftliğinde ikili, son dönemin tercihi olan 15 tane Tiny House evler de bulunuyor. İlker Ayrık çiftliğinde aynı zamanda açık hava sineması ve caz konserleri organizasyonları düzenliyor.