‘Belki' klibini yakın!

Şarkıcılar İrem Derici ve Cem Belevi arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Belevi'nin kendisini ikinci kez aldattığını söyleyen Derici, yeni bir adım attı. 2. Sayfa programının iddiasına göre popçu, Belevi'yle ortak projesi olan 'Belki'nin yapımcısına seslendi. Derici, "Gram adamlığınız varsa o klibi yakarsınız" dedi. Popçu, Belevi'yle birlikte çektikleri klibi kara leke olarak değerlendirdi ve kaldırılmasını istedi. Derici klip kaldırılmazsa hukuki yollara başvuracak.