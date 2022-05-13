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13 Mayıs 2022 Cuma 11:40:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 11:40:00

‘Belki' klibini yakın!

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Şarkıcılar İrem Derici ve Cem Belevi arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

Şarkıcılar İrem Derici ve Cem Belevi arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Belevi'nin kendisini ikinci kez aldattığını söyleyen Derici, yeni bir adım attı. 2. Sayfa programının iddiasına göre popçu, Belevi'yle ortak projesi olan 'Belki'nin yapımcısına seslendi. Derici, "Gram adamlığınız varsa o klibi yakarsınız" dedi. Popçu, Belevi'yle birlikte çektikleri klibi kara leke olarak değerlendirdi ve kaldırılmasını istedi. Derici klip kaldırılmazsa hukuki yollara başvuracak.

Etiketler : Cem Belevi İrem Derici Gram adamlığınız varsa o klibi yakarsınız
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