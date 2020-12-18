Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi

Meydan katında bulunan 'Yeni Yıl Köyünü de gezmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu Belçim Bilgin, kısa süre kaldığı AVM'de pandemi kurallarına harfiyen riayet etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ve iyi yıl dileklerini ileten Bilgin, makyajsız görüntüsüyle dikkat çekti.